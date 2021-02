Wenn Judi Dench, Helen Mirren und Co. in royale Rollen schlüpfen

Richtig genau mit der Vorbereitung auf ihre Rolle als Prinzessin Margaret in der Netflix-Serie "The Crown“ nahm es Helena Bonham Carter (54). Sie hat nämlich schon einmal auf Schloss Windsor genächtigt. Dazu soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass dies bereits vor zehn Jahren war, also noch weit vor ihrer adligen Rolle. Geschadet haben dürfte es aber nicht. "Ich war in Prinz Charles Zimmer untergebracht, es gab Abendessen und die Queen und Prinz Philip gaben uns eine Führung“, erzählte Bonham Carter von der Übernachtungsparty.