Helen Mirren, die „Queen“, ist 75

Auch wenn Helen Mirrens Karriere stetig steil nach oben ging, musste sie einige Rollen doch an ihre ebenso brillanten Kolleginnen abgeben. So war etwa Mirren im Gespräch für die Rolle der toughen Modemagazin-Chefin Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada“ (2006). Letztendlich bekam dann Meryl Streep den Part. Und in „Alien“ (1979) durfte dann doch Sigourney Weaver Ellen Ripley verkörpern.

2014 kam Helen Mirren für den Film "Die Frau in Gold" auch für Dreharbeiten nach Wien. Hier wurde etwa unter anderem im Rathaus, Schloss Belvedere, Hotel Sacher, in der Wiener Staatsoper und im Konzerthaus gedreht.

Privat ist Helen Mirren seit 1997 mit dem US-amerikanischen Regisseur Taylor Hackford (75) verheiratet. Das Paar hat sich bewusst gegen Kinder entschieden. „Ich bereue das gar nicht. Ich bin so glücklich, keine Kinder zu haben. Ich habe Freiheit“, so Mirren.

Zu ihrem Glauben befragt, lieferte die Jubilarin einst eine interessante Antwort. „Ich bin spirituell. Als ich ein Kind war, habe ich an Feen geglaubt. Zu einem gewissen Teil glaube ich auch jetzt noch immer an Feen. Und an Kobolde. Aber ich glaube nicht an Gott.“