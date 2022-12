Welcher Star laut Kate Hudson für seine Kuss-Fähigkeiten gecanceled werden sollte

Bei anderen Fimpartnern scheint sich Hudson unsicher zu sein. Auf die Frage von Kollegin Janelle Monáe, ob Matthew McConaughey, mit dem sie in "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" zu sehen war, oder Billy Crudup, der mit ihr in "Almost Famous" spielte, der bessere Küsser sei, musste sie überlegen. "Ich denke, Billy ist ein sanfterer Küsser. Besser? Das würde nicht besser sagen. Definitiv … definitiv nur sanfter. Es ist eine raffiniertere Version eines Kusses", so Hudson. Einer fiel in Sachen Kusskompetenz aber offenbar durch: Dane Cook. "Nein. Gecanceled."

Hudson wechselt in die Musikbranche