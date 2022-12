Kate Hudson: Für diese Filmszene im Bikini aß sie nichts als Gurken

Was Hollywoodstars nicht alles tun, um mit einer Filmrolle zu punkten. Kate Hundson zum Beispiel quälte sich eigenen Angaben für eine Bikiniszene in ihrem neuen Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit einer kuriosen Gurkendiät, während der Rest der Besetzung am Set dem Alkohol frönte.

Kate Hudson: Gurken statt Alkohol vor Bikini-Szene

Die 43-jährige Schauspielerin plauderte in der Sendung "This Morning" über die Dreharbeiten zu dem neuen Netflix-Film. Dabei kam sie auf eine Szene am Pool, in der sie in einem orangefarbenen Zweiteiler zu sehen ist, zu sprechen.