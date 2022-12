Prinzessin Eugenie und Meghan verbindet "unzerstörbares Band"

Mit ihren Erzählungen in der kürzlich veröffentlichten Dokuserie "Harry & Meghan" haben sich die beiden wohl ins Auge des nächsten Sturms begeben. Wenn der vorübergezogen ist, steht im Jänner schon die Veröffentlichung von Harrys Memoiren bevor - das Verhältnis des Paares zum Rest der britischen Königsfamilie dürfte derzeit angespannter denn je sein. Obwohl immer wieder von Versöhnungsangeboten von beiden Seite die Rede war.

Maghan und Eugenie halten zusammen

Mit einem Mitglied aus der königlichen Familie soll sich gerade Meghan aber nach wie vor ausgesprochen gut verstehen: Harrys Cousine Prinzessin Eugenie. Die beiden verbinde ein "unzerstörbares Band", berichtete das Promiportal Us Weekly. Ihre Beziehung sei demnach "so stark ist, wie sie nur sein kann". "Sie stehen in regelmäßigem Kontakt und haben alle paar Monate mindestens ein Facetime-Gespräch mit den Kindern", zitiert das Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle. Meghan und Eugenie seien sich 2021 durch ihre Schwangerschaften näher gekommen.