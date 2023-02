Welchen Bühnen-Moment "Twilight"-Star Taylor Lautner heute bereut

Lautner erinnert sich: "Mitten in ihrer Rede springt Kanye auf die Bühne. Ich konnte kaum hören, was er sagt. Warum sollte Kanye West auf die Bühne kommen und Taylor Swift unterbrechen? Es machte einfach keinen Sinn", so der Schauspieler. "Als ich dann ihr Gesicht sah, wusste ich: 'Oh. Nein, das kann nichts Gutes bedeuten.'"

Seitdem schwelt zwischen West und Swift ein Streit. Dieser hatte mit der Veröffentlichung von Wests Hit "Famous" Jahr 2016 deutlich an Intensität zugenommen. Darin bezeichnet er Swift als "Schlampe". Er will sich dafür angeblich vor der Veröffentlichung ihr Einverständnis geholt haben. Swift bestreitet das.

Die Lautners haben sich am 11.11.2022 - genau ein Jahr nach der Verlobung - das Jawort gegeben. Der 30-Jährige hatte erstmals im Herbst 2018 gemeinsame Bilder des Paares auf Instagram veröffentlicht. Seine Schwester habe ihn mit Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht, erzählte der Schauspieler in einem Interview. "Ich bringe deine zukünftige Frau mit", habe seine Schwester vor der Veranstaltung zu ihm gesagt.