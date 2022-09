Welche Frage Prinz George & Prinzessin Charlotte vor Queen-Begräbnis beschäftigte

Auch die Queen-Urenkel Prinz George (9), ein künftiger König, und Prinzessin Charlotte (7) reihten sich mit ihren Eltern Prinz William und Prinzessin Kate in die Trauerprozession ein. Im Vorfeld hatten britische Medien spekuliert, ob die beiden teilnehmen würden.

Kleine Royals stellten Fragen über Drohnen

Am Donnerstag dankten der Prinz und die Prinzessin von Wales - wie die neuen Titel von William und Kate lauten - Freiwilligen, die sich an den Vorbereitungen für das Begräbnis beteiligt hatten. Die Royals hatten die Arbeiten eigenen Aussagen zufolge genau beobachtet: "Es muss eine ziemliche Mission gewesen sein (...). Es schien sehr gut organisiert zu sein", zitiert das britische Hello!-Magazin Kate. Prinz George, Prinzessin Charlotte und ihr jüngerer Bruder Louis seien sehr "scharfäugig" gewesen. Besonders die aus Sicherheitsgründen eingesetzten Drohnen sollen es ihnen angetan haben. William und Kate hatten ihren Kindern Fragen über sie beantworten müssen, so die Royals bei ihrem jüngsten Auftritt.

Die drei hatten am Tag vor dem Tod der Queen ihren ersten Schultag nach den Sommerferien. Nach dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor müssen sich sie sich aktuell in einer neuen Umgebung und an einer neuen Schule zurechtfinden. Nur wenige Tage später fand die Beerdigung ihrer Urgroßmutter statt.