Weinstein-Verteidigung will mit Gedächtnis-Expertin Zweifel säen

Im Prozess gegen Harvey Weinstein will seine Verteidigung mit Hilfe einer Expertin für Erinnerungen Zweifel an den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Ex-Filmmogul säen. Elizabeth Loftus erklärte der Jury vor dem Obersten Gericht in New York am Freitag, dass das Gedächtnis sich über die Zeit verändere, so dass "falsche Erinnerungen" entstehen.