Weinstein-Skandal: Paz de la Huerta fordert 2 Mio. "Schweigegeld"

Bereits 2010 verklagt

De la Huerta, die Weinstein bereits 2010 verklagte, behauptet noch mehr schmutzige Informationen über den gefallenen Hollywood-Mogul in petto zu haben. Sie versicherte, Weinstein habe schon als sie 14 war ein "unmoralisches und ungesundes sexuelles Interesse" an ihr entwickelt. Er verschaffte ihr damals ihre erste große Rolle im Film "The Cider House Rules" (1999). Nach ihrer Volljährigkeit habe er sie dann zweimal vergewaltigt.

Letzten Monat trafen die Schauspielerin und ihr Anwaltsteam bereits die New Yorker Staatsanwaltschaft, jedoch bisher ohne Anklage zu erheben. Sollte de la Huerta die zwei Millionen erhalten, verspricht sie, keine erneute Anzeige einzubringen.

Weinsteins Anwälte indes, orten in dem Angebot eine "Erpressung" und bestehen auf eine Verteidigung ihres Mandanten.