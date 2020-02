Weinstein-Prozess: Geschworene beginnen Beratungen

Im Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen ziehen sich die Geschworenen am heutigen Dienstag (15.30 Uhr MEZ) zu ihren Beratungen zurück. Die zwölfköpfige Jury in New York muss entscheiden, ob der frühere Filmproduzent in fünf Anklagepunkten - darunter Vergewaltigung und erzwungener Oralsex - schuldig oder unschuldig ist.