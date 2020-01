Harvey Weinstein wollte Frauen ausspionieren lassen

Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein wollte in der Vergangenheit offenbar Frauen ausspionieren lassen, die ihm sexuelles Fehlverhalten vorwerfen könnten. Weinstein setzte 2017 einen Privatermittler auf die Frauen an, wie die Staatsanwaltschaft und der Ermittler selbst am Freitag beim Prozess gegen den Ex-Hollywood-Mogul in New York darlegten.

Privatermittler

Demnach schickte Weinstein im August 2017 - zwei Monate vor Bekanntwerden von Vorwürfen sexueller Angriffe gegen den 67-Jährigen - eine Liste mit dutzenden Namen an den Privatermittler Sam Anson. Weinstein verdächtigte die Frauen, mit Journalisten über sein Verhalten zu sprechen. Die Namen von Frauen, die Weinstein offenbar besonders wichtig waren, waren rot unterlegt. Auf der Liste standen unter anderem die Schauspielerin Rose McGowan und die "Sopranos"-Darstellerin Annabella Sciorra.