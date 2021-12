Weihnachtsdekoration: Diese 5 Stars sind bereits in Festtagsstimmung

Der Dezember hat gerade erst gestartet und schon weihnachtet es auf den Instagram-Profilen vieler Stars. Mit Bildern von geschmückten Christbäumen und auffälligen Dekorationen teilten in den letzten Tagen bereits einige ihre verfrühte Weihnachtsstimmung mit ihren zahlreichen Followern auf der Online-Plattform.

Mariah Carey

Wenig überraschend, dass der "All I Want For Christmas"-Star sich bereits jetzt schon in Festtagsstimmung befindet. Pünktlich zur Weihnachtszeit findet man nämlich jährlich den Hit der berühmten Sängerin an der Spitze der Charts.