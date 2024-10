Was wurde aus Andreas Bourani? Das macht der Sänger heute

Er galt Mitte der 2010-Jahre als einer der größten Sterne am deutschen Pophimmel, vielleicht sogar als der allergrößte: Andreas Bourani hat mit dem Song "Auf Uns" die Fußball-WM 2014 musikalisch untermalt und auch Nicht-Fußball-Fans damit eine Empowerment-Hymne auf Zusammenhalt, Freundschaft und den Glauben an eine positive Zukunft geschenkt.

Inzwischen ist es drei Jahre her, dass Bourani mit "Willkommen zurück" (in Zusammenarbeit mit Sänger Clueso) einen Song veröffentlichte, seine letzte Solo-Single "Hey" erschien bereits 2015. Was macht Andreas Bourani heute, was ist aus dem so beliebten Sänger (der mittlerweile 40 Jahre alt ist) geworden?

Geht es ihm gut? Tatsächlich hat man seit 2021 von Bourani nichts mehr gehört. Fast scheint es so, als sei der einst so erfolgreiche Sänger untergetaucht. Auch seine Einträge in sozialen Netzwerken sind schon viele Jahre alt. Gerüchte kursierten, ob mit Bourani denn nicht alles in Ordnung sei. Dem deutschen Promi-Magazin InTouch gelang es, im Sommer Bouranis Management zu erreichen und diesem hinsichtlich des Verbleibs des Sängers auf den Zahn zu fühlen. Tatsächlich gab es Antwort – und die fiel sowohl erfreulich als auch enttäuschend aus. Zum einen betonte man, dass es Andreas Bourani "sehr gut geht". Doch gleichzeitig machte Bouranis Team auch klar, dass sich der Sänger "aus der Öffentlichkeit zurückgezogen" habe, auch sei "derzeit keine Öffentlichkeitsarbeit" geplant. Klingt zwar nicht nach einem endgültigen Abschied aus dem Rampenlicht, doch sollten sich Fans auch nicht auf ein musikalisches Lebenszeichen ihres Lieblings freuen. Das untermauert auch ein schneller Blick auf Bouranis offizielle Homepage: "Es liegen keine anstehenden Termine vor", ist dort zu lesen.

"Wir vermissen dich" Bouranis Fans jedenfalls zeigen indessen deutlich, wie sehr sie sich nach einem Comeback sehen: "Bitte komm zurück", "Ein doller Verlust", "Wir vermissen dich" oder "Ich denke ganz oft an dich und hoffe sehr, dass es dir gut geht" ist dort in den Kommentaren zu lesen. Ein anderer User schreibt: "Schade, dass er sich so zurückgezogen hat. Menschen wie ihn braucht die Welt. Ganz abgesehen davon, dass er eine saugeile Stimme hat, sorry für den Ausdruck. Ich hoffe sehr, irgendwann mal wieder was von ihm zu hören." Die Kommentare bleiben von Andreas Bourani unbeantwortet. "Ich bin eine Idee", betitelt er seine Social-Media-Profile. Und eine solche ist oftmals größer als die eigentliche Person selbst. Aber auch schwer greifbarer.