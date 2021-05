Was während "Friends" wirklich zwischen Aniston und Schwimmer lief

Die US-Schauspieler Jennifer Aniston (52) und David Schwimmer (54) waren während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie "Friends", in der sie das Paar Rachel und Ross spielen, ineinander verliebt. "In der ersten Staffel war ich total in Jen verknallt", sagte Schwimmer während der weltweit mit Spannung erwarteten Sondersendung "Friends: The Reunion", die seit Donnerstag bei HBO Max und in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Sie habe die Gefühle erwidert, sagte Aniston.