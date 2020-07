David Schwimmer lüftet größtes Rätsel um Rachel und Ross

Im Februar war eine Fortsetzung der Kult-Sitcom "Friends" ankündigt worden - nun sollen endlich die Dreharbeiten beginnen. "Geplant ist, dass sie Mitte August stattfinden", sagte Schauspieler David Schwimmer in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon. Bis zu einer endgültigen Entscheidung werde man wegen der anhaltenden Corona-Pandemie aber noch eine oder zwei Wochen warten. Eine Nachricht, die "Friends"-Fans freuen dürfte.

Waren Ross und Rachel getrennt?

Doch nicht nur diese frohe Botschaft plauderte Schwimmer aus - er klärte im Gespräch mit dem US-Talkmaster auch ein für allemal jene Frage, über die selbst heute - 16 Jahre nach Austrahlung der letztes Folge - noch gerätselt wird: Befanden sich Rachel und Ross in einer Beziehungspause, als dieser in einer Folge nach einem Streit in den Armen einer anderen Frau landete - oder hatte er Rachel betrogen? "Die Frage stellt sich überhaupt nicht, sie waren getrennt", erzählte Schwimmer und ergänzte, dass er nach wie vor auf der Straße auf jene Szene angesprochen werde.