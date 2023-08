Was treibt eigentlich "Queen of Trash" Tara Reid?

Mit der Komödie "American Pie" gelang Tara Reid als Victoria "Vicky" Lathum 1999 der Durchbruch. Danach folgten einige weniger erfolgreiche Filme, bis Reid 2001 mit "American Pie 2" dann wieder einen größeren Erfolg verbuchen konnte. 2002 folgte mit "Party Animals – Wilder geht’s nicht!" die nächste Teenie-Komödie und eine Rolle im Musikvideo zu "Blowin' Me Up" von JC Chasez. Kultstatus erlangte sie als unerschrockene Barfrau April in sechs Folgen der von vielen Fans heißgeliebten Trash-Filmreihe "Sharknado". So richtig ins Rollen kam die Karriere der in Wyckoff, New Jersey, geborenen Schauspielerin seitdem aber nicht mehr.

Tara Reid galt jahrelang als Partygirl

Öffentliche Auftritte absolviert Tara Reid nur noch selten. Ihrem gewagten Stil ist die heute 47-Jährige aber treu geblieben. In einem knappen, mit Pailletten besetzten rückenfreien Kleid legte sie diese Woche jedenfalls einen auffälligen Auftritt hin, als sie am Mittwochabend in West Hollywood unterwegs war.

