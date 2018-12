Endlich ein paar Kilo mehr: Tara Reid kaum wiederzuerkennen

Das war vielleicht eine Überraschung: Noch immer schlank, aber nicht mehr ganz so mager wie in den vergangenen Jahren präsentierte sich vor wenigen Tagen Tara Reid bei einer Gala in Beverly Hills.

Glamour statt Trash-Fummel

Statt wie üblich in geschmackfreien Fummeln zu viel Haut zu zeigen, präsentierte sich Reid diesmal von ihrer glamourösen Seite: Die "Sharknado"-Darstellerin trug bei der Veranstaltung ein bodenlanges, schwarzes Pailettenkleid mit Side-Boob. Auch auf Selbstbräuner und zu viel Bronzer wurde diesmal verzichtet. Stattdessen gab’s rote Lippen und eine extra voluminöse Mähne dank Haar-Extensions.

Doch nicht nur die Trash-Outfits gehören offenbar der Vergangenheit an. Der einstige " American Pie"-Star wirkt auch nicht mehr ganz so ungesund dünn.