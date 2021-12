Was treibt eigentlich "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria?

In der Kultserie "Desperate Housewives" war Eva Longoria in der Rolle der Gabrielle Solis zu sehen. Aber wie hat sich Longorias Leben eigentlich seit dem Serien-Aus im Jahr 2012 gestaltet?

Eva Longoria: "Desperate Housewife" mit zwei Uniabschlüssen

Untätig ist die heute 46-Jährige nicht geblieben, seit "Desperate Housewives" 2012 nach acht Staffeln seinen Abschied gefeiert hat. 2013 erlangte die gebürtige Texanerin mit mexikanischen Wurzeln durch den Abschluss ihres Masterstudiums an der California University einen weiteren akademischen Grad, nachdem sie in jungen Jahren bereits einen Uniabschluss als Bachelor of Science in Kinesiology erworben hatte, bevor sie durch einen Talentwettbewerb nach Los Angeles kam, wo sie ihre Hollywood-Karriere startete. Hier zollte man Longoria auch nach dem Serien-Aus von "Desperate Housewives" Respekt: 2018 wurde sie mit einem Hollywood Walk of Fame geehrt, auch wenn sie in den vergangenen Jahren hauptsächlich in kleineren Serien-Rollen und im Rahmen von Gastauftritten zu sehen war.