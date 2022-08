Gekonnt abgekupfert: Was sich Kate so alles von der Queen abschaut

Herzogin Kate soll sich auf ihre Rolle als Queen Consort, die sie innehaben wird, sobald ihr Ehemann Prinz William König wird, geflissentlich vorbereiten. Als Vorbild dient ihr dabei natürlich keine Geringere als Queen Elizabeth II., die den Job als Monarchin wie keine andere intus hat und bereits seit 70 Jahren auf dem Thron sitzt.

Biografin: "Catherine hat durch Beobachtung gelernt"

Was ihre Aufgaben als Herzogin von Cambridge und ihre künftige Rolle als Königsgattin betrifft, soll sich die ehemalige Bürgerliche so manche Gepflogenheit von der Queen abgeschaut haben. "Catherine hat durch Beobachtung gelernt", erzählt die Biografin der Queen, Sally Bedell Smith gegenüber dem Magazin People. "Sie weiß, was mitschwingt. Sie wird viel von dieser Königin in sich aufgenommen haben."