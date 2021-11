Was die Queen ihrer Familie insgeheim über ihren gesundheitlichen Zustand sagt

Nachdem die britische Queen im Oktober aufgrund medizinischer Untersuchungen eine Nacht im Spital verbringen musste, rieten ihr Mediziner, sich vorübergehend auszuruhen. Offizielle Termine hat die Königin daraufhin abgesagt. Spätestens am Remembrance Sunday am 14. November wurde die Königin wieder in der Öffentlichkeit erwartet. Doch auch dieser Auftritt wurde kurzfristig gecancelt. Grund für das Fehlen der Queen an dem Gedenktag zu Ehren gefallener Soldaten sei ein verstauchter Rücken, teile der Palast mit. Der Buckingham Palace betonte zwar, dass die Rückenbeschwerden der Königin nicht mit ihrem Krankenhausaufenthalt in Verbindung stehen, Spekulationen um die Gesundheit der Queen wurden dennoch angefeuert.

Queen fit genug für Weihnachtsfest?

Auf Schloss Windsor nimmt die Queen mittlerweile wieder an Audienzen teil. Royal-Fans fragen sich dennoch, wie es um die Gesundheit der Monarchin bestellt ist.

Und wie es aussieht, können diese aufatmen: Aus dem Palast dringen nun Informationen, wonach die Königin ihrer Familie mitgeteilt haben soll, dass es ihr inzwischen wieder so gut gehe, dass sie Weihnachten auf Schloss Sandringham feiern werde können. Laut Mirror soll sich die 95-Jährige mittlerweile von ihrer Rückenverstauchung erholt haben.



Elizabeth II. habe ihrer Verwandtschaft versichert, dass sie sich "weit besser" fühle und sich auf das traditionelle festliche Familientreffen auf ihrem Anwesen Sandringham in Norfolk "freue".