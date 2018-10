Was Herzogin Meghan in Sussex so zum Lachen brachte

Herzogin Meghan gilt als Hundenärrin. Als sie noch in Kanada lebte, hatte sie zwei Hunde, Bogart und Guy, die sie beide aus einem Tierheim gerettet hatte. Guy zog im November 2017 mit seinem Frauchen nach London. Bogart ließ Meghan damals in Toronto zurück. Mit Harry hat sie erst vergangenen Monat einen Labrador namens Oz adoptiert.

"Der Hund hat sich bereits in ihrem Cottage eingelebt. Wie der Prinz und die Herzogin von Sussex wird er zum Teil im Palast und zum Teil in ihrem Landhaus in den Costwolds leben", erzählte ein Palastinsider der Daily Mail.