Was für William und Kate nach dem Tod der Queen alles anders wird

Das Herzogtum von Cornwall wird William zudem reicher machen. Cornwall wurde 1337 von König Edward III gegründet, um seinem Sohn Edward eine Einkommensquelle zu verschaffen, die es ihm ermöglichen würde, unabhängig zu sein. Es umfasst über 531 Quadratkilometer – rund 0,2 Prozent des britischen Landes – mit über 23 Grafschaften. Mehrere landwirtschaftliche Betriebe, Wohn- und Gewerbeimmobilien liegen in dem Gebiet. Mit dem Titel des Herzogs von Cornwall erhält William ein Vermögen von über einer Milliarde Pfund (über eine Milliarden Euro), welches sich aus Grundbesitz und Investitionen zusammensetzt. Man geht jedoch davon aus, dass es William seinem Vater gleichmachen wird, der für die Einrichtung von Härtefonds für Menschen in Notlagen und geringe Mietforderungen geschätzt wurde.

Maulkorb?

Prinz William hat in den letzten Jahren viel Energie in seine gemeinnützige Organisation, die Royal Foundation, und sein Herzensprojekt, den Earthshot Prize, gesteckt. Diese Verpflichtungen könnten unter seiner neuen Rolle als Prince of Wales künftig leiden, meint ein Freund gegenüber der Daily Mail. Dieser ist sich aber sicher, dass Prinz William sich auch künftig nicht den Mund verbieten lassen wird.

"William wird nicht glücklich sein, wenn es eine große Herausforderung gibt, die aufgrund seiner Position nicht die richtige Aufmerksamkeit erhält. Er muss etwas sagen. Natürlich wird er sehr vorsichtig sein. Er mag keine Kontroversen, aber er hat keine Angst davor, Risiken einzugehen", so der Vertraute des Prinzen.