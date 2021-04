Was für ein Angebot für Prinz Andrew: 7 Millionen Dollar für die Wahrheit

Klingt fast wie ein Angebot, das man nicht ablehnen kann (wie es so bedrohlich in "Der Pate" heißt). Seit der britische Prinz Andrew (61) in den Skandal um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ( 2019) verwickelt wurde, beteuerte der Royal seine Unschuld – doch nun will der kanadische Journalist Ian Halperin (56) helfen, den Namen des Prinzen reinzuwaschen.

Er bietet ihm 7 Millionen Dollar (5,8 Mio. Euro), wenn er sich auf den Weg in die USA macht und sich dort einem Lügendetektortest unterzieht. Halperin wolle endlich eine Antwort darauf, was wirklich passiert ist, meldet das Portal "Page Six".

Die unglaubliche Summe, die da geboten wird, soll von einer betuchten Investmentgruppe kommen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kindesmissbrauch zu stoppen. Das Geld bekommt Andrew aber nur, wenn er den Test auch besteht. Also: Wenn der in Verruf geratene Prinz nichts zu verbergen hat, kann er ja jederzeit zugreifen.