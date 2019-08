Was der größte Fehler von Hollywood-Star Christian Slater war

Sie haben am 18. August Ihren 50. Geburtstag gefeiert. Reflektiert man da?

Ganz sicher. Wenn ich so um mich blicke, merke ich, dass alle jünger sind. Und ich erinnere mich an die Zeit, in der ich ein Bub war. Ich habe ja sehr jung begonnen und weiß noch ganz genau, wie ich zu Leuten aufgeschaut habe, die über 50 waren. Wie Sean Connery und Helmut Qualtinger, als wir ,Der Name der Rose’ gedreht haben. Ich war so nervös und gleichzeitig begeistert. Wie cool die waren und wie cool sie sich um mich, den damals 16-jährigen Newcomer gekümmert haben. Und jetzt bin ich in dieser Position. Ich bin derjenige, der ein Beispiel sein will, wie man sich verhält. Dass man nicht Auszucker haben kann, nur weil man sich einen Namen gemacht hat, oder sich sonst wie blöd und eingebildet verhalten kann. Ich hatte in Sean Connery ein tolles Vorbild und ich will das nun für andere sein.