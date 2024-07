Warum Sandra Bullock ein "ganz entsetzlich schlechter Star" ist

Vor genau einem Jahr starb Bullocks Lebenspartner Bryan Randall , nachdem er den Kampf gegen ALS (eine neurodegenerative Erkrankung) verlor. Schon vorher hatte sie sich aus dem Showbusiness zurückgezogen, um sich um ihn und ihre beiden Kinder zu kümmern: Sohn Louis (14) geboren in New Orleans, den sie nach Hurrikan Katrina im Alter von dreieinhalb Monaten adoptierte und Tochter Laila (12). Laila stammt ebenfalls aus Louisiana und war ein Pflegekind, als Bullock sie fand. Beide Kinder wachsen dreisprachig auf, „Louis lernte mit Gummibärli auf Deutsch zählen, er musste zwei Fremdsprachen lernen: Deutsch, damit er die Verwandten versteht und Französisch, weil das sein Background ist. Er ist ja in New Orleans geboren“, sagt sie. Laila kann ebenfalls beide Sprachen.

Die Tochter eines Businessmannes aus den Südstaaten und einer Opernsängerin aus Deutschland brachte 1994 frischen Wind ins Filmbusiness. Eine Schauspielerin ohne Allüren, die lieber in düsteren Spelunken Salsa tanzte als bei Premieren in die Kameras zu lächeln, die Omas Bratwürste aus Nürnberg Tuna Tatar vorzog, war in Hollywood eine Rarität.

Sie kann „fluchen wie ein Lkw-Fahrer“, renovierte alle ihre Domizile eigenhändig, vom Parkettboden und Fliesen verlegen bis zu „Wände niederreißen und wieder aufzubauen“.

Doch Ruhm geht an keinem spurlos vorüber. Sandy galt plötzlich als schwierig – wohl auch deshalb, weil Frauen damals wie heute oft so dargestellt werden, wenn sie in Wirklichkeit nur wissen, was sie wollen und das auch durchsetzen. „Jeder, der sagt, dass dich Erfolg nicht verändert, lügt“, sagte sie später.

Die Flucht in die Normalität gelang ihr mit dem Verkauf ihres Hauses in den Hollywood Hills und dem Umzug nach Austin, Texas. Danach kaufte sie Anne Rices Villa in New Orleans: „Immobilien sind ‘a girl’s best friend’. Daran habe ich mich immer gehalten und bin sehr gut damit gefahren. Man muss es nur wirklich besitzen. Ohne Hypothek. Diamanten sind nicht meins. Ich trage kaum Schmuck, weil ich ihn nur verliere.“