Nach Tod ihres Partners: 2023 nahm für Sandra Bullock trauriges Ende

Das vergangene Jahr endete für Hollywoodstar Sandra Bullock mit einer traurigen Zeremonie. Denn der Hollywoodstar beendete das Jahr 2023 mit einem letzten Abschied von ihrem verstorbenen Partner, Fotograf Bryan Randall.

Sandra Bullock: Asche von Randall am Fluss verstreut

Sandra Bullocks Schwester Gesine Bullock-Prado bestätigte via Instagram, dass die 59-jährige Schauspielerin am Wochenende Randalls Asche am Snake River in Jackson Hole, Wyoming, verteilt hat. "Alles Gute zum Geburtstag, Bry", schrieb Bullock-Prado unter ein Video von der Stelle, an der Randalls Asche verstreut wurde. "Sandy hat dich zum Fluss gebracht, genau wie sie es versprochen hat."

