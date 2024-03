Aniston und Bullock in Beauty-OP-Klinik erwischt: Welche Eingriffe hier angeboten werden

Jennifer Aniston und Sandra Bullock wurden am Mittwoch beim Verlassen einer bekannten Praxis für plastische Chirurgie in Connecticut gesichtet. Begleitet wurden sie von Amanda Anka , die mit "Ozark"-Star Jason Bateman verheiratet ist. Aus welchem Grund das Trio die Beauty-Klinik aufsuchte, ist nicht bekannt.

Von der Daily Mail veröffentlichte Fotos, die Aniston und Bullock beim gemeinsamen Verlassen der Einrichtung namens "The Retreat At Split Rock" zeigen ( zu sehen hier ), lassen aber die Gerüchteküche um mögliche Beauty-Eingriffe brodeln.

Kommentare über ihr Aussehen würden trotz ihrer Berühmtheit ihr Selbstvertrauen negativ beeinflussen, verriet Bullock. "Ich bin davon betroffen, weil ich mich nicht sicher fühle, wenn ich auf dem roten Teppich bin", gab sie offen an. "Ich bin nicht die Person, die weiß, wie man damit umgeht. Ich versuche, Beyoncé zu channeln. Ich mache jedes Mal die gleiche Pose. Ich versuche, solche Sachen nicht zu fürchten, aber ich werde empört und denke: 'Wie können sie das schreiben?'"

Sandra Bullock wurde 2015 vom Promi-Magazin People zur schönsten Frau der Welt ernannt. Damals verriet sie, was für sie Schönheit bedeutet.

"Wahre Schönheit ist Ruhe", lautet ihre Meinung. Von den in Hollywood geltenden Schönheitsstandards lässt sie sich nicht beeinflussen. Für die zweifache Adoptivmutter sind es die inneren Werte, die zählen. "Besonders in dieser Stadt ist es so schwer, nicht zu sagen: 'Oh, so muss ich aussehen'", sagt sie. "Nein, sei ein guter Mensch, sei eine gute Mutter, iss gut, lass Leute dich überholen. Die Menschen, die ich am schönsten finde, sind diejenigen, die es nicht versuchen."