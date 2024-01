Neuer Look: Eingriff, dem sich Jennifer Aniston für Red Carpet unterzog

Jennifer Aniston hat sich von ihren langen Haaren getrennt. Sie sei bei den Golden Globes vergangene Woche mit "The Rachel 2.0" zu dem Haarschitt zurückgekehrt, den sie mit ihrer ikonischen Rolle als Rachel Karen Green bei "Friends" beliebt gemacht hatte, titelte die internationale Boulevardpresse. Nur kurz darauf zeigte sich die Schauspielerin auch bei den 29. Annual Critics Choice Awards in Los Angeles ebenfalls mit ihrer neuen, alten Frisur. Was außerdem ins Auge sticht, ist der strahlende Teint, mit dem sich die 54-Jährige bei beiden Veranstaltungen auf dem Red Carpet präsentierte.

Das Geheiminis bei den Critics Choice Awards

Bei den Critics Choice Awards am Sonntagabend zeigte sich Jennifer Aniston in einem schwarzen Bustier-Oberteil und einer passenden Hose. Dabei wurde einmal mehr offensichtlich, wie durchtrainiert die als äußerst sportlich geltende Schauspielerin ist.

