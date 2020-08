Warum Jim Parsons ein für allemal mit "The Big Bang Theory" aufhören wollte

Nach zwölf Jahren und 279 Episoden verabschiedete sich in den USA die Sitcom "The Big Bang Theory" im Mai 2019. Die international erfolgreiche Serie um sechs schräge Wissenschafter und eine hübsche Kellnerin wurde mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet, die sieben Hauptdarsteller gehören zu den Topverdienern unter den Serienschauspielern. Im Jänner 2019 hatte Parsons zu dem Aus gesagt: "Es ist so komplex wie einfach, dass es das Gefühl war, dass es Zeit ist."