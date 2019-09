"The Big Bang Theory"-Stars machen neue Comedy-Serie

Aktuell ist die letzte Staffel von " The Big Bang Theory" in ORF1 und bei Pro7 zu sehen, in den USA sind die finalen Folgen bereits gelaufen.

Zwei Hauptdarsteller aus der beliebten Serie wollen nun gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten: Wie Variety berichtet produzieren Mayim Bialik alias Amy und Jim Parsons alias Sheldon eine Comedy-Serie für den US-Sender Fox.