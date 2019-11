Warum Herzogin Meghan tatsächlich wieder schwanger sein könnte

Als Herzogin Meghan gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry am Sonntag zum "Festival of Remembrance" in der Londoner Royal Albert Hall erschien, zog sie wie gewohnt alle Blicke auf sich. Sie trug ein ab der Taille ausgestelltes Fünfzigerjahre-Kleid, das theoretisch einen Babybauch kaschieren würde. Jenes ist jedoch keinesfalls der Grund, warum das Netz gerade wild über "Baby Sussex Nummer Zwei" spekuliert.

Während ihrer ersten Schwangerschaft mit Archie Harrison war die Herzogin "berühmt" für eine bestimmte Geste - immer wieder legte sie sich selig die Hand auf den wachsenden Bauch. Vor und nach der Schwangerschaft war ihre Hand dort jedoch nie zu sehen.