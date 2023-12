Warum Herzogin Meghan angeblich wirklich bei Charles' Krönung gefehlt hat

Doch über fünf Jahre später ist von dieser Aufbruchstimmung nichts geblieben. Schlimmer noch: Das Königshaus steht angesichts von Familienzwist, Rassismusvorwürfen und Skandalen schlechter da als zuvor. Die Hoffnungsträger Harry und Meghan sind zu den schärfsten Kritikern der Institution geworden, die sie doch in die Zukunft führen sollten.

Scobie: Meghan wollte kein Aufsehen erregen

Meghan und Harry haben sich in den USA ein neues, unabhängiges Leben aufgebaut. Inzwischen sind sie Eltern von zwei Kindern.

Der britische Journalist Omid Scobie schreibt in seinem neuen Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", dass Meghan sich in Großbritannien "nie zu Hause gefühlt" habe und die Wahrscheinlichkeit, dass sie für längere Zeit zurückkehrt, verschwindend gering sei. Denkbar wäre, dass sie "nie wieder einen Fuß nach England setzen will". Laut Scobie sei der wahre Grund für Meghans Fernbleiben bei König Charles' Krönung im Mai auch deren Wunsch gewesen, "nicht wieder in die Seifenoper einzutauchen".