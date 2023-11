Prinz Harry angeblich dabei, das "System komplett neu zu starten"

Harry und Meghan seien aktuell glücklich und hätten derzeit große Pläne. "Sie kommen mit mehr Inhalten zurück und sind sehr aufgeregt, was die Zukunft bringt." Dabei sollen sie ein Ziel vor Augen haben. "Es gab eine Lernkurve, und sie haben immer noch den Traum, in Hollywood groß rauszukommen", schilderte der Insider gegenüber Us Weekly.

Das Verhältnis zu den anderen Royals gilt allerdings weiterhin als angespannt.

Neues Buch über Royals macht Schlagzeilen

Derzeit macht ein neues Buch über die Royals Schlagzeilen in Großbritannien. Der Autor Omid Scobie hatte vor drei Jahren bereits über Prinz Harry und Meghan geschrieben - nach Einschätzung der britischen Zeitung Times gehört Scobie zu den größten Verfechtern des Paars. Am Dienstag erschien nun sein neues Buch "Endgame" mit dem Untertitel "Inside the Royal Family and the Monarch's Fight for Survival".

Scobie vertrete darin die Auffassung, dass die Zukunft der Monarchie in der Krise stecke, meldete die Nachrichtenagentur PA. Prinzessin Kate, der Ehefrau von Harrys Bruder Prinz William, zum Beispiel werde vorgeworfen, zuweilen kalt zu sein und die Hilferufe von Herzogin Meghan ignoriert zu haben. Und König Charles III. habe es verpasst, nach dem Zerwürfnis mit seinem Sohn Harry eine neue Beziehung zu ihm aufzubauen.