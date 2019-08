Warum Harry Styles sich die Zungenspitze abgebissen hat

Seit Harry Styles (25) und seine Boyband " One Direction" sich 2015 getrennt haben, hat er sich als Musiker erst so richtig entfaltet. Schließlich war er damals auch erst 21, ein Großteil seiner Karriere lag und liegt noch vor ihm.

Im Interview mit dem Rolling Stone erzählte der Brite nun viel Privates - über das neue Album, die alte Band und Magic Mushrooms.

Magisches Studio

In den vergangen Monaten verbrachte Styles viel Zeit im ShangriLa Tonstudio in Malibu, um an seinem zweiten Soloalbum zu arbeiten. Eine besonders intensive und schöne Phase für den Sänger, die mit interessanten kreativen Höhen einhergegangen zu sein scheint. "Es dreht sich alles um Sex und Traurigsein", sagt er über das neue Werk. Während der Aufnahmen hatte er im Übrigen auch eine besondere Muse: Magic Mushrooms.

"Wir haben Pilze genommen, uns ins Gras gelegt und Paul McCartneys 'Ram' im Sonnenschein angehört", schwärmte Styles. "Ich stand genau hier als wir Pilze genommen haben und ich mir die Spitze meiner Zunge abbiss", erzählte er der Zeitschrift bei einem Besuch im ShangriLa. "Ich habe versucht zu singen, mit diesem ganzen Blut, das aus meinem Mund strömte. Pilze und Blut. Wenn das mal kein Albumtitel ist." Ernsthaft verletzt zu haben scheint er sich zum Glück aber nicht.

(N)one Direction