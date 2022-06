Warum es wirklich zwischen Prinz William und Herzogin Meghan krachte

"Ich persönlich würde Meghans Rolle in all dem nicht übertreiben, weil es unfair ist, aber sie weiß genau, was sie als Schauspielerin aus Hollywood tut", so die Quelle damals. "Sie kennt alle Tricks, sie versteht die Macht der sozialen Medien, und Harry lässt sich auf all das ein, weil er traditionelle Medien auch nicht besonders mag."

"Also vergrößern sie ihre eigenständige Marke", hieß es damals über die Zukunftspläne der Sussexes. "William wird sich daran gewöhnen müssen."

Affärengerüchte und Skandale um Prinz William