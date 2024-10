Warum der deutsche Schauspieler Udo Kier gerne in der Wiener Blutgasse wohnen würde

Das verriet der gebürtige Kölner Udo Kier , der seit den 1990ern in Palm Springs (Kalifornien) residiert, schon 2018 als Stargast des "Slash-Filmfestivals" dem KURIER.

Er spricht fließend Dänisch, Deutsch, Englisch – und ein paar Brocken Wienerisch: "Ich liebe diesen negativen Humor so sehr. Na hearst, na geh, Oida. Man gibt auf, bevor man es überhaupt versucht hat. Ich finde das so schön!"

Wien ist dem schaurigsten Schönling des Grusel-Genres seit jeher in Fleisch und Blut übergegangen. Denn hier hat er 1968 sein Debüt gefeiert – in "Schamlos" als Nachwuchsgangster mit (und unter) dem gleichaltrigen Model Su Widl (heute längst legendäre "Café Korb"-Prinzipalin). "Primitive Dialoge", "Bahnhofskino" und "Schundfilm" schrieben die höflichsten Kritiker.

Kier kam damals aus London, wo man ihn als "beängstigendsten Beau Europas seit Helmut Berger und Alain Delon" zunächst für einen Kurzfilm entdeckt hatte. In Wien nahm er Karate-Unterricht und ließ sich seine erste Lederjacke anmessen – wohl um für den Reißer "Hexen bis aufs Blut gequält" (1969), gedreht in Mauterndorf, als Sadist authentisch genug zu erscheinen.

Schließlich schloss sich der Wiener Kreis seines Filmschaffens 2015 als Einspringer für den erkrankten Gert Voss in David Schalkos TV-Serie "Altes Geld" und als Fotograf im Fuchsmantel in "M – Eine Stadt sucht einen Mörder". Einer von Kiers ganz raren Rollen, in denen er kein blutsaufendes Monster gibt.

"Von meinen 220 Filmen", gestand er jüngst, "waren 100 schlecht, aber 50 okay und 50 sehr gut." Früh erkannte Kier: "Böse zu sein, ist spannender, als gut." Es wäre freilich blauäugig, ihn auf seinen Blick zu reduzieren oder auf die tiefen Bisswunden an den schmalen Hälsen seiner schönen Opfer.