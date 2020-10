"Ich dachte: Wow! Der ist mutig"

Ein großer Schritt für jemanden, der bei Ford am Fließband gejobbt und am Abend Schauspielkurse besucht hat.

Ja, das stimmt. Er wollte, dass ich für alle geplanten Aufführungen in Wien bleibe, aber so sehr ich das Hotel Sacher und die Loos Bar liebe, ging sich das nicht aus.

Wie haben Sie sich von ihm verabschiedet?

Am Telefon und nur im Guten.

Herr Kier, wie ist es Ihnen in diesem Jahr ergangen. Sie wirken sonst bei fünf bis acht Filme im Jahr mit, und heuer?

In diesem Jahr habe ich in den USA nur einen Film gedreht und das unter Einhaltung aller Covid-19-Regeln: "The Blazing World", eine spektakuläre Familiengeschichte von und mit der jungen und vielversprechenden Regisseurin Carlson Young. "My Neighbor Adolf" ist eine israelisch-polnisch-kolumbianische Produktion, in der ich mitwirkte und die am 28. Februar, knapp vor dem Lockdown, in Brasilien abgedreht wurde. Ich spiele dabei einen Mann, der von seinem Nachbarn, einem Holocaust-Überlebenden (David Hayman), verdächtigt wird, Adolf Hitler zu sein. In der Rolle einer Frau Kaltenbrunner spielt übrigens eine bekannte Österreicherin mit: Olivia Silhavy.

Da schließt sich ja fast der Kreis zu Schlingensiefs "100 Jahre Adolf Hitler - Die letzte Stunde im Führerbunker", in dem Sie die Hauptrolle hatten.

Aber nur fast, denn Christoph war einzigartig.

Programmtipps: Schlingensiefs Afrika-Film „African Twintowers“ sowie „Menu Total“ sind heute Samstag ab

11 Uhr im Metro zu sehen,"Egomania" steht am Sonntag um 23.15 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus auf dem Programm