Interview mit Udo Kier: Sachertorte zum Frühstück

Niemand hat so tolle Augen wie Udo Kier. Egal, ob er als Andy Warhols Dracula, als Vampir in „Blade“, als Hans from Germany in „My Own Private Idaho“ oder in David Schalkos „Altes Geld“ von der Leinwand blickt – keiner fesselt unseren Blick wie er.

Geboren 1944 in Köln, hat der Deutsche in ganz unterschiedlichen Rollen sein Publikum fasziniert – von kleinen Schundfilmen bis hin zu Hollywood-Produktionen. Heute lebt Kier in Palm Springs – aber eigentlich begann alles in Wien.

KURIER: Herr Kier, könnte man sagen, dass in Wien Ihre Filmkarriere begonnen hat?

Udo Kier: Aber ja, mich verbindet alles mit Wien, weil ich hier meinen allerersten Film –„Schamlos“ (1968) – gedreht habe. Ich war nach London gegangen, um Englisch zu lernen, weil wir zu Hause in Köln kein Geld fürs Gymnasium hatten. In London wurde ich entdeckt – zuerst für einen Kurzfilm. Dann kam sofort die größte Agentur der Welt, William Morris, und nahm mich unter Vertrag. Das erste Angebot war „Schamlos“. Das war sehr spannend, und ich habe mich richtig gut vorbereitet. In Wien nahm ich Karate-Unterricht und ließ mir eine Lederjacke machen. Das war mein erster Spielfilm in Schwarzweiß. Danach kam sofort mein erster Farbfilm, „Hexen bis aufs Blut gequält“ (1969), der in Mauterndorf entstand. Also wieder in Österreich. Und schließlich bekam ich vor zwei Jahren dann einen Anruf von David Schalko, der gerade die TV-Serie „Altes Geld“ (2015) drehte. Gert Voss war krank geworden, und er wollte mich an dessen Stelle besetzen. Ich sagte: „Moment mal. Den Knecht vom Burgtheater ersetzen, ist einfach, aber nicht den König.“ Als Gert Voss kurz darauf starb, habe ich angenommen. Und die österreichischen Kollegen waren alle sehr lieb zu mir.