Warum Armin Mueller-Stahl alle Hollywood-Angebote ablehnt

"In einem Film mit Denzel Washington sollte ich einen Demenzkranken spielen", erzählte Mueller-Stahl. Bei einem Film mit Michael Caine sei es um einen britischen und einen deutschen Soldaten beim D-Day gegangen. "Es soll eine sehr starke Geschichte sein, aber ich habe sie nicht gelesen", sagte Mueller-Stahl. Das Kapitel Film sei für ihn abgeschlossen. Vom 16. Juni an ist unter dem Titel "Armin Mueller-Stahl. Nacht und Tag auf der Erde" in der Lübecker Kunsthalle St. Annen ein Querschnitt durch das malerische Werk Mueller-Stahls zu sehen.