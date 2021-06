Scheidung im britischen Königshaus fix

Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es in der Erklärung vom vergangenen Jahr. Sie hätten die 95-jährige Monarchin und ihre Familien bereits 2019 darüber informiert. Peter Phillips ist zwar Mitglied der Königsfamilie, vertritt sie aber nicht und besitzt auch keinen Titel.

Seine Frau Autumn lernte Phillips 2003 beim Grand Prix in Montreal kennen. 2008 heirateten sie in der St. George's Chapel in Schloss Windsor.