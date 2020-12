"Er noch nie krank": Silverstone verteidigt vegane Ernährung ihres Sohnes

US-Schauspielerin Alicia Silverstone gehört zu den prominentesten Gesichter, welche die Tierschutzorganisation PeTA unterstützen. Seit Jahren setzt sie sich für Tierrechte und pflanzliche Ernährung ein. Sie selbst lebt seit 1998 vegan. 2009 veröffentlichte der einstige "Clueless"-Star das Buch "The Kind Diet", ein von ihr geschriebenes Buch über vegane Ernährung.Das Buch schaffte es auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. Zudem betreibt die 44-Jährige einen Weblog. Dafür, dass sie auch ihren Sohn vegan ernährt, wurde die Schauspielerin aber schon oft kritisiert.

Alicia Silverstone verteidigt vegane Ernährung

2011 kam ihr Sohn Bear Blu aus ihrer Ex-Beziehung mit Sänger Christopher Jarecki. Der Bub wird laut Silverstones Angaben rein pflanzlich ernährt. Die Kritik an der rein pflanzlichen Diät ihres Sohnes kann sie offenbar gar nicht nachvollziehen. Gegenüber ET verteidigt Silverstone nun ihre Entscheidung und behauptet, dass ihr Sohn vor Gesundheit nur so strotze.

In all seinen neun Lebenjahren sei er noch nie ernsthaft krank gewesen. "Dies ist ein Kind, das sich von Pflanzen ernährt"", sagteSilverstone und erzählte, dass ihr Sohn "in neun Jahren niemals Antibiotika gebraucht [...] und niemals irgendeine medizinische Intervention gebraucht" habe.

Sie fuhr fort: "Die meisten Kinder haben so viele Ohrenentzündungen, dass sie ständig Medikamente einnehmen."