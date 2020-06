Alicia Silverstone ist sich sicher: Vegane Ernährung macht Kinder brav

"Ich muss nicht schreien oder streng mit ihm sein. Nichts davon ist nötig. Alles, was ich tun muss, ist zu sagen ,Oh Bear, nein danke' und er meint ,Okay, Mom.' Er versteht es", erzählt Hollywood-Schauspielerin Alicia Silverstone (43) dem "Us Weekly"-Magazin über ihren 9-jährigen Sohn.

Aber nicht ihre gute Erziehung ist für das höfliche Verhalten des Kindes verantwortlich, sondern Silverstone ist überzeugt, dass es die vegane Ernährung ist. Bear ernährt sich nämlich rein pflanzlich.

"Ich nenne ihn ,Brauner-Reis-Baby', weil ich braunen Reis gegessen habe, als ich mit ihm schwanger wurde. Und jetzt isst er braunen Reis. Die zentrierende, erdende Energie dieser Nahrung in seinen Organen hat ihn zu einem so ruhigen Jungen gemacht", so die US-Schauspielerin.

"Wenn sich Kinder schlecht fühlen und ungesunde Sachen essen, dann verhalten sie sich auch nicht gut", ist sie sich sicher.

Das Selbe gelte auch übrigens für Erwachsene. "Wenn ich nicht gut esse, schlafe ich nicht gut, und wenn ich nicht gut schlafe, bin ich eine mürrische Mama. Wenn ich dagegen gut gegessen und geschlafen habe, bereitet mir alles Freude... Essen ist für all das verantwortlich", meint die "Cluless"-Darstellerin.