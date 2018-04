Vor Meghans Hochzeit: Gemeine Gerüchte werden verbreitet

Die britischen Gazetten sind bekannt dafür, nicht zimperlich mit ihren Promis und Royals umzugehen. Schon am Beginn der Beziehung zu Harry musste Meghan Markle diese Tatsache am eigenen Leib erfahren. Es gab unzählige Negativ-Meldungen über sie.

Erst langsam taute die ehemalige Schauspielerin auf. Bei öffentlichen Anlässen wirkt sie jedoch noch immer etwas nervös, spielt ständig mit ihren Haaren und reagiert bei kurzen Gesprächen vor Kameras immer zu emotional für eine baldige Prinzessin.

Schon am 19. Mai wird nun die Hochzeit mit Prinz Harry stattfinden und ganz England wird jedes noch so kleine Detail an Meghan genau beäugen. Im Vorfeld gibt's erneut böse Gerüchte um die Amerikanerin. Die Klatschmedien schlachten derzeit ein neues Enthüllungsbuch von Autor Andrew Morton aus, der schon 1992 als Biograf über die Geheimnisse von Prinzessin Diana berichtete.