Vor drei Wochen wieder Mama geworden: Tamara Ecclestone zeigt erstmals Tochter Serena

Serena sei im selben Krankenhaus nahe Bern geboren, in dem auch sein Sohn Ace zur Welt gekommen war. Mutter und Baby seien wohlauf, so Bernie Ecclestone. "Serena und Ace sind fast im gleichen Alter und können daher zusammen spielen, wenn sie etwas älter sind. Ich freue mich sehr, dass Serena endlich bei uns ist. Die Zahl an Enkelkinder wird immer größer", frohlockte der britische Automobilsport-Funktionär.