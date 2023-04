Von wegen erleichtert: Was Charles angeblich wirklich über Meghans Fernbleiben denkt

Seit Monaten herrscht Eiszeit zwischen dem Palast und Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan. In seinen Memoiren teilte Harry erneut scharf gegen seine Familie in Großbritannien aus. Angeblich soll er seit Monaten nicht mehr mit seinem Vater und Bruder William reden. Fakt ist: Meghan wird mit den Kindern - Prinz Archie, der am Tag der Krönung vier Jahre alt wird, und Prinzessin Lilibet (1) - in Montecito (USA) bleiben.