Von wegen bescheiden: So wohnen Prinz William und Kate im neuen Haus wirklich

Der britische Prinz William und seine Familie wollen einem Medienbericht zufolge ihren Lebensmittelpunkt verlegen - oder haben es gar bereits. Wenige Tage vor Williams 40. Geburtstag am 21. Juni berichtete die Sunday Times, die Familie werde im Sommer von London in ein Haus in der Grafschaft Berkshire ziehen, das sich auf dem Windsor-Anwesen von Königin Elizabeth II. (96) befindet. Offiziell bestätigt wurde der Umzug bislang aber nicht. Bei dem neuen Heim der Royals soll es sich um das sogenannte "Adelaide Cottage" handeln - auch wenn man es bei dem Namen vermuten könnte: Wirklich bescheiden dürfte die neue Residenz der Cambridges - wie William und Kate auch genannt werden - nicht ausfallen.

Von London aufs Land

Das Cottage wurde laut einem Bericht des US-People-Magazins 1831 von König Wilhelm IV. für seine Frau Adelaide in Auftrag gegeben. Das neue Grundstück der Royals soll etwa 265 Hektar umfassen - und bietet damit viel Platz zum Herumtollen für den royalen Nachwuchs.

Adelsexperte und Autor Omid Scobie schreibt einen Artikel für Yahoo Life über den Umzug: "Es ist eine Entscheidung, die einige überrascht hat. Insbesondere in einer Zeit, in der das Land mit einer großen Krise der Lebenserhaltungskosten zu kämpfen hat." Purer Luxus: "Ein drittes Haus zu kaufen (...) ist für normale Leute kaum die Norm", so Scobie. Das Paar habe sich aber entschieden, das Anwesen zu mieten und es eben nicht zu erwerben. "Renovierungen werden aus eigener Tasche bezahlt." Über vier Schlafzimmer soll das Haus verfügen.