Von wegen bescheiden: So leben Gisele Bündchen und Tom Brady wirklich

Supermodel Gisele Bündchen und ihr Ehemann, der US-Footballstar Tom Brady, können beide auf erfolgreiche Karrieren in ihren jeweiligen Branchen zurückblicken. Auch privat läuft es gut: Der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profispieler aller Zeiten und Bündchen hatten 2009 geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Luxus-Kids sollen Bescheidenheit lernen

In einem Podcast ("Drive") sprach Brady nun über die Erziehung von Vivian Lake (9) und Benjamin Rein (12). Demnach achte er besonders darauf, dass seine Kinder sich ihrer Privilegien bewusst sind. "Wir haben Leute, die für uns sauber machen. Wir haben Leute, die unser Essen zubereiten. Wir haben Leute, die uns zum Flughafen fahren, wenn wir das brauchen … wenn wir aus einem Flugzeug aussteigen, warten Leute auf uns und kümmern sich um uns", so Brady. "Das ist das Leben meiner Kinder. Es ist hart, aber wichtig, ihnen zu vermitteln, dass so nicht die Realität ist." Damit Sohn und Tochter auf dem Boden der Tatsachen bleiben, wolle das Paar ihnen "Erfahrungen, die auch die meisten der anderen Kinder machen, ermöglichen."