Anschuldigungen gegen Vater von Britney: Es wird eng für Jamie Spears

Der mit juristischen Mitteln ausgefochtene Streit zwischen US-Sängerin Britney Spears (40) und ihrem Vater Jamie Spears (70) geht in eine neue Runde. US-Richterin Brenda Penny entschied am Mittwoch, dass Jamie Spears unter Eid vor Gericht aussagen muss, wie der Internetdienst TMZ.com berichtete. Dies sei ein "großartiger Tag" für Britney, sagte der Anwalt der Sängerin, Mathew Rosengart, laut TMZ.com.

Vorwürfe gegen Vater werden geprüft

Der Vater des Popstars müsse innerhalb eines Monats vor dem Gericht in Los Angeles seine Aussage machen und Dokumente offenlegen, berichtete die Zeitschrift Variety. Rosengart hatte schon im vergangenen Jahr Anschuldigungen vorgebracht, dass die Sängerin unter der langen Vormundschaft ihres Vaters streng überwacht worden sei. Der Anwalt will auch Vorwürfe untersuchen lassen, wonach sich der Vater an dem Millionenvermögen seiner Tochter bereichert haben soll.

Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Über Jahre hinweg waren ihr Vater und andere Beauftragte für die finanziellen und persönlichen Belange der Musikerin zuständig. Im September vergangenen Jahres enthob Richterin Penny den Vater schließlich seiner Vormundschaft. Im November erhielt die Sängerin die volle Kontrolle über ihr Leben zurück.