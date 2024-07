Von Tänzer gerettet: Taylor Swift erlebt technisches Missgeschick auf Bühne

Life-Auftritte können voll böser Überraschungen stecken - das erlebte Musik-Superstar Taylor Swift bei einem Konzert in Dublin am eigenen Leib.

Bei ihrem Auftritt in Dublin am Samstag, dem 29. Juni, blieb die Sängerin auf einer erhöhten Plattform stecken – und musste von einem ihrer Tänzer gerettet werden.

Taylor Swift erlebt technisches Missgeschick auf Bühne

Während Swift "The Smallest Man Who Ever Lived" zum Besten gab, blieb sie auf einer erhöhten Plattform im Aviva-Stadion in Dublin stecken, nachdem diese nicht wie geplant in den Boden zurückgefahren worden war.