Travis Kelce lüftet Geheimnis um Kennenlernen von Taylor Swift

Football-Star Travis Kelce hält sein Privatleben weiterhin zum Großteil unter Verschluss. Seit er im Juli sein Interesse an Popstar Taylor Swift öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte vor im Sommer in seinem Podcast "New Heights", dass er Swift gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss", erklärte er. Im Interview mit dem WSJ-Magazin verriet er nun doch, wie es danach weiterging. "Ich hatte jemanden, der Amor spielte", so Kelce. Swift habe ihn schließlich kontaktiert.

"Sie erzählte mir genau, was Sache war und welches Glück ich hatte, sie dazu zu bringen, sich zu melden", schildert Kelce. Schließlich hätten sie bei mehreren Gelegenheiten die Möglichkeit gehabt, sich kennenzulernen - unter anderem als Swift im September zum ersten Mal ein Spiel der Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium besuchte. Einige von Swifts Familienmitgliedern hätten ihm geholfen, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen.

Swift und Kelce hatten erstes Date in New York

"Sie wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich das sage, aber... als sie nach Arrowhead kam, gaben sie ihr den großen Umkleideraum zum Umziehen zu, und ihre kleinen Cousins machten Fotos... vor meiner Kabine", so Kelce.

Der Sportler erinnerte sich im Gespräch mit WSJ auch das erste richtige Date. "Als ich sie in New York traf, hatten wir uns bereits unterhalten, also wusste ich, dass wir ein nettes Abendessen und ein Gespräch haben könnten. Es kommt, wie es kommen soll", so Kelce.